Libri: 'Il cavaliere del fiordo' e la lotta contro il Male

(ANSA) - MILANO, 05 NOV - E' in libreria da pochi giorni 'Il cavaliere del fiordo' (Leone Editore), romanzo storico di Giuseppe Bresciani. Ambientato nel XII secolo, il libro trascina il lettore in un tempo lontano, dove amore e odio, disonore e vendetta, misticismo e mistero, si intrecciano nel cuore dell'Europa tra Francia e Danimarca.

Frutto di una ricerca storica approfondita, il romanzo propone un quadro medievale indimenticabile e le intemperie di un uomo a cui è stata tolta ogni cosa, anche la gioia e la bellezza degli affetti, e che però continua con tutte le sue forze a lottare contro il Male.

Dopo l'incontro in anteprima con i lettori del Salone Internazionale del Libro di Torino, Bresciani ha già in programma un fitto calendario di eventi. Sarà presente a Ferrara, in occasione del Salone storico 'Scripta Manent', il 6 e 7 novembre, poi sarà a Como, Roma e Venezia.

Giuseppe Bresciani, nato a Como nel 1955, è laureato in Lettere moderne, ha lavorato nel campo della pubblicità e ha una lunga esperienza imprenditoriale. Autore poliedrico, la sua produzione spazia dal romanzo storico al reportage di viaggio.

(ANSA).