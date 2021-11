Les Musiciens du Louvre a Modena con l'ultimo Mozart

Il 7 novembre alle 20.30 il Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena ospita l'atteso concerto del complesso sinfonico Les Musiciens du Louvre guidato dal suo fondatore Marc Minkowski. Nel corso della serata verrà esplorato il repertorio classico con le ultime tre sinfonie di Wolfgang AMadeus Mozart: la N. 39 in mi bémollle maggiore K. 543, la N.

40 in sol minore K. 550 e la N. 41 in do maggiore K. 551 "Jupiter", composte in rapida successione durante l'estate del 1788.

Il programma debutta a Modena e successivamente, il 12 dicembre, all'Auditorium de Radio France a Parigi. Marc Minkowski, precoce talento della direzione d'orchestra, ha fondato a Parigi nel 1982, a soli 19 anni, Les Musiciens du Louvre, ensemble fra i più apprezzati nel movimento di rinascita della musica barocca con strumenti originali e al cui repertorio ha affiancato in seguito quello classico e romantico.

L'Orchestra successivamente si è stabilita a Grenoble.

Regolarmente nei cartelloni francesi con opere fra come Platée di Rameau, Idomeneo e Il flauto magico di Mozart, Ariodante e Giulio Cesare di Händel, Minkowski è anche ospite di orchestre sinfoniche: la Tokyo Metropolitan Symphony , l'Orchestra di Kanazawa, la BBC Symphony, la Deutsches Symphonie Orchester Berlin e i Berliner Philharmoniker, con le quali il suo repertorio si spinge al XIX e XX secolo.

Il complesso sinfonico Les Musiciens du Louvre, famosa per le riletture delle opere di Haendel, Purcell e Rameau, Haydn e Mozart e, più recentemente, di Bach e Schubert, annovera nel repertorio anche la musica francese del XIX secolo e autori quali Berlioz (Les Nuits d'été, Harold en Italie), Bizet (L'Arlésienne) e Massenet (Cendrillon). Info: www.teatrocomunalemodena.it (ANSA).