Covid: in E-R crescono i contagi, 618 casi e 4 morti

Crescono i contagi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna: nelle ultime 24 ore sono stati individuati 618 nuovi positivi sulla base di circa 28mila tamponi: era da agosto che non si registrava un incremento giornaliero così rilevante. Si contano anche quattro morti: si tratta di due uomini di 73 e 83 anni in provincia di Bologna, un uomo di 74 e una donna di 87 anni in quella di Forlì-Cesena. In aumento anche i ricoverati che sono 40 in terapia intensiva (due in più di ieri) e 302 negli altri reparti Covid (+6).

Crescono anche i casi attivi che raggiungono quota 8.849, con il 95,6% di loro in isolamento domiciliare.

In termini assoluti, la provincia con il numero di casi più rilevante è Bologna con 164 nuovi contagi (53 dei quali nel circondario imolese) seguita da Forlì-Cesena (115) e Modena (99). (ANSA).