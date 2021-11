Basket: All Star Game in Sala Borsa Bologna per 100 anni Fip

Il campo in piastrelle della Sala Borsa di Bologna, uno dei 'templi' del Basket tricolore, tornerà a splendere - a dicembre - per celebrare i cento anni della nascita della Fip, la Federazione Italiana Pallacanestro. Sul rettangolo di gioco si sfideranno vecchie glorie, giocatrici e giocatori di oggi, influencer, arbitri: le convocazioni all'All Star Game per il centenario della palla a spicchi italiana saranno rese note nelle prossime settimane.

La Sala Borsa è stata il cuore della pallacanestro felsinea dal Dopoguerra fino al 1955: su quel campo giocarono la Virtus, che vinse due scudetti, ma anche altre quattro squadre che militavano nella massima serie nazionale: la Oare, la Moto Morini, la Sant'Agostino, poi divenuta Fortitudo e il Gira, una squadra nata nel 1945 nel bar del Teatro Comunale di via Zamboni e approdata in due anni alla Serie A. "Dopo il museo del basket e il ritorno dello scudetto in casa Virtus - ha osservato in una nota il sindaco, Matteo Lepore -: Bologna non poteva non celebrare l'evoluzione di uno sport che rimane nel Dna di questo Paese e che in questa città continua a regalare emozione e inclusività".

L'idea è nata da Mattia Santori, uno dei fondatori delle Sardine e neoconsigliere con delega a Turismo e Grandi eventi sportivi, che si sta occupando dell'iniziativa insieme alla Federazione Italia Pallacanestro e a Bologna Welcome. "I cento anni della Federbasket rappresentano un traguardo importante e prestigioso - ha puntualizzato il presidente della Fip, Giovanni Petrucci - e siamo onorati di celebrarli in una delle culle che ne hanno dato i natali e che ne hanno curato la crescita".

(ANSA).