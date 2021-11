Aggredito in albergo finisce in coma, indagine a Rimini

Un 45enne napoletano è finito in coma dopo essere stato aggredito a pugni a Rimini, in un hotel.

Secondo quanto riporta il Corriere di Romagna, la spedizione punitiva si sarebbe consumata in un albergo di viale Regina Elena ad opera di quattro persone che la polizia di Stato sta identificando in queste ore. Nonostante il coinvolgimento, anche se in misura ridotta, del 45enne in una inchiesta sulla criminalità organizzata in Riviera, gli investigatori della squadra obile escluderebbero al momento la pista camorristica.

Il 45enne nel 2019 era stato coinvolto in una grossa operazione dei carabinieri denominata 'Hammer' e coordinata dalla Procura Antimafia di Bologna che aveva portato a 10 arresti per una sorta di nuova Camorra romagnola. (ANSA).