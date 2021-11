Accoltellato dal figlio, 73enne grave a Forlì

(ANSA) - FORLI, 05 NOV - Un 73enne forlivese è stato accoltellato ieri sera dal figlio di 51 anni, al culmine di una lite. Le condizioni del ferito sono gravi, ma stabili: un fendente lo ha colpito alla carotide ed è in prognosi riservata.

Il figlio è stato arrestato per tentato omicidio dalla squadra mobile.

E' accaduto in una casa nella frazione di Barisano, accanto al capannone dell'azienda agricola famigliare specializzata in frutta. La lite fra padre e figlio è scoppiata, per cause ancora da ben chiarire, attorno alle 19.30 e poco dopo il 51enne ha afferrato un coltello da cucina colpendo più volte il genitore.

Sono stati altri familiari a bloccarlo, disarmandolo, per poi allertare i soccorsi e forze dell'ordine. Sembra che il figlio, a quanto pare alle prese con uno stato depressivo, avesse intenti suicidi. E' stato lui stesso a mostrare agl'investigatori, in un casolare vicino all'abitazione, come avesse già preparato una corda appesa a una trave. Da tempo, secondo una prima sommaria ricostruzione, fra padre e figlio i rapporti erano tesi, con frequenti litigi. (ANSA).