Premi: Guidarello ad honorem a comandante generale Cc

Sarà assegnato al Generale di Corpo d'Armata, Teo Luzi, Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, il Guidarello ad honorem del 50esimo premio per il Giornalismo d'Autore organizzato da Confindustria Romagna, la cui consegna si terrà al Teatro 'Dante Alighieri' di Ravenna il prossimo 13 novembre. La cerimonia sarà condotta da Bruno Vespa, che presiede la giuria nazionale, e presentata da Margherita Ghinassi.

Con questa edizione, ha osservato nella conferenza stampa di presentazione dell'evento il presidente di Confindustria Romagna, Paolo Maggioli, "siamo al Guidarello numero 50,.Non è una cosa banale: non sono tanti i premi che hanno raggiunto il cinquantesimo anno di età e anche con questa tonicità. Siamo soddisfatti - ha argomentato - e siamo soddisfatti anche di poter tornare in presenza: il Teatro 'Dante Alighieri' ci potrà ospitare con una capienza al 100%. I premiati - ha sottolineato il numero uno degli industriali romagnoli - mi sembra siano premiati di primordine, degni di un 50esimo all'altezza della fama raggiunta dal Guidarello".

Nel dettaglio, per il giornalismo nazionale, saranno premiati Federico Fubini, vicedirettore ad personam del 'Corriere della Sera'; Sandro Neri, direttore de Il Giorno e Maria Latella per le interviste su SkyTg24.

Per il giornalismo della Romagna, invece, saranno premiati, per la sezione società, Carlo Raggi, cronista de Il Resto del Carlino Ravenna; per la sezione cultura, Giancarlo Cerasoli, medico umanista e Aldo Spallicci; per la sezione audiovisivi web, Vittoria Tomasi con il blog di viaggi 'Una penna in valigia' mentre il premio Guidarello Turismo sarà attribuito a Marcello Masi per Linea Verde Life.

Quest'anno sarà consegnato anche un Guidarello speciale alla Memoria per ricordare la figura dell'imprenditore Paolo Passanti, scomparso un anno fa, nella duplice veste di guida associativa prima, e componente del Comitato dei Garanti del Premio poi. (ANSA).