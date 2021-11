Pierino e il lupo al Baby Bofe' del Bologna Festival

(ANSA) - BOLOGNA, 04 NOV - Baby Bofe', la rassegna di musica classica che il Bologna Festival dedica ai bambini, torna in scena il 7 novembre alle 16 al Teatro dell'Antoniano, con una nuova produzione della celebre fiaba musicale di Sergej Prokof'ev 'Pierino e il lupo' che porta i bambini a diretto contatto con gli strumenti dell'orchestra. È un modo divertente per imparare a riconoscere gli strumenti e i timbri dell'orchestra, in compagnia di Pierino e dei suoi simpatici amici. Ogni personaggio del racconto è rappresentato da uno strumento: l'Uccellino dal flauto, l'Anitra dall'oboe, il Gatto dal clarinetto, il Nonno dal fagotto, Pierino dal quartetto d'archi e gli spari dei fucili dei Cacciatori dai timpani e la grancassa.

Gran finale con un allegro corteo: tutti insieme marciano trionfanti, felici di esser riusciti a catturare il Lupo feroce che ha sempre suonato come tre corni in un sol colpo! Le delicate illustrazioni di Giovanni Manna, in video animazione, illustrano il racconto musicale, le avventure di Pierino e dei suoi simpatici amici animali alle prese con il Lupo 'cattivo'.

In scena l'orchestra 'La Nuova Musica' diretta da Angelo Baselli e la voce narrante di Gabriele Ferrara, pronto a coinvolgere i più piccoli nel vivo dello spettacolo. La produzione si realizza con il sostegno di Marino e Paola Golinelli e in collaborazione con Fondazione La Nuova Musica-Ricordi Music School di Bologna.

Info: www.bolognafestival.it.