Nuoto, Europei vasca corta: Paltrinieri argento nei 1.500

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Gregorio Paltrinieri è argento nei 1.500 stile libero agli Europei in vasca corta che si disputano a Kazan. Il 27enne emiliano ha chiuso in 14'13"07, arrendendosi al tedesco Florian Wellbrock, che ha gareggiano in 14'09"88. La medaglia di bronzo è andata a un altro tedesco, Sven Schwarz, in 14'26"24. (ANSA).