L'Orfeo di Monteverdi al Teatro Alighieri di Ravenna

(ANSA) - RAVENNA, 04 NOV - La stagione operistica del Teatro Alighieri di Ravenna prosegue il 6 novembre alle 20.30 e il 7 alle 15.30 con l'Orfeo di Claudio Monteverdi: "Un punto di riferimento per chi continua a credere nel valore culturale e spirituale di questo genere musicale", scrive Pier Luigi Pizzi, autore della regia, delle scene e dei costumi di questa nuova produzione realizzata in collaborazione con il Teatro Comunale di Ferrara.

Al fianco del novantunenne regista milanese, il mito universale del cantore è affidato all'esperienza musicale di Ottavio Dantone alla guida dell'Accademia Bizantina, recentemente votata come seconda migliore orchestra al mondo ai Gramophone Awards. Il palcoscenico, che ospita anche l'orchestra e il coro, vedrà protagonisti Giovanni Sala nei panni di Orfeo, Eleonora Pace in quelli Euridice, Vittoria Magnarello (la Musica), Margherita Maria Sala (Speranza), Alice Grassi (una messaggera). La musica, dunque, sempre protagonista sulla scena dove gioia e dolore sono contigui.

Come 'L'isola disabitata' di Haydn che ha aperto la stagione ravennate nei giorni scorsi, anche Orfeo, composto su libretto di Alessandro Striggio, fu concepito per la rappresentazione di corte, in questo caso quella dei Gonzaga a Mantova. Tra i due finali originali di cui l'opera gode - quello tragico che si conclude con l'uccisione di Orfeo corrispondente probabilmente alla prima dell'opera nella Sala degli Specchi di Palazzo Ducale e quello lieto dove Orfeo è salvato da Apollo e forse eseguito una settimana più tardi nel Teatro del Palazzo di Corte - regista e direttore hanno concordato una terza via, un finale aperto. "È più giusto, attuale e comprensibile - spiga Pizzi - vedere il cantore degli dei chiuso nella propria solitudine, nei propri dubbi e tormenti. È una soluzione che il pubblico di oggi può condividere".

La prima recita del 6 novembre sarà in diretta su operastreaming.com, il portale dell'opera che porta nel mondo le produzioni dei teatri dell'Emilia-Romagna. (ANSA).