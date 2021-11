Influenza: primo caso in E-R, è una bimba di 8 anni

È stato identificato al laboratorio di Igiene e Sanità Pubblica del dipartimento di Medicina e chirurgia dell'Università di Parma il primo virus influenzale della stagione 2021-2022 in Emilia-Romagna. Il virus, di tipo A, sottotipo H3N2, è stato identificato in un campione clinico di una bambina di 8 anni con sintomi simil-influenzali, in osservazione al pronto soccorso pediatrico dell'Azienda ospedaliero-universitaria della città. Identificazione e caratterizzazione sono avvenute nell'ambito dell'attività di sorveglianza integrata InfluNet & CovidNet coordinata dall'Istituto superiore di sanità di cui il Laboratorio è centro di riferimento accreditato per la regione Emilia-Romagna. A metà ottobre il virus dell'influenza era stato già rilevato in un bimbo ricoverato in Piemonte.