In aereo viaggia con 12 chili di eroina in valigia, arrestato

Un uomo di 54 anni, originario della Tanzania, è stato arrestato all'aeroporto Marconi di Bologna da Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane. Nascondeva nel bagaglio 12 kg di eroina, droga che secondo gli investigatori avrebbe fruttato circa un milione di euro sul mercato dello spaccio. Il viaggiatore, sbarcato con un volo in arrivo da Johannesburg in Sudafrica via Dubai, è stato intercettato dai cani delle unità cinofile delle Fiamme Gialle. Dopo che ha mostrato anche segni di nervosismo, è stato perquisito dai militari e dai funzionari doganali che hanno ispezionato i due trolley che l'uomo aveva con sé. Lo stupefacente era all'interno di nove involucri sottovuoto, nascosti nei doppifondi ricavati nelle cuciture. Il 54enne, finora incensurato, è accusato di traffico internazionale di stupefacenti.