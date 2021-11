Il Trio Rigamonti suona l'ultimo Schubert a Parma

(ANSA) - PARMA, 04 NOV - Due Trii per archi e pianoforte composti da Franz Schubert nel suo ultimo, febbrile anno di vita sono in programma l'8 novembre alle 20.30 alla Casa della Musica di Parma per la rassegna "Peccati di vecchiaia", organizzata dalla Società dei Concerti insieme con la Casa della Musica.

Sul palco il Trio Rigamonti, ensemble italiano vincitore dell'Open Call for Chamber Music 2020, ideato dalla Società dei Concerti di Parma nel primo lockdown legato al Covid. La locandina della serata si apre con il Trio in Mi bemolle maggiore "Notturno" D.897 per concludersi con il Trio N. 2 in mi bemolle maggiore D 929 (versione integrale del 1827), scritti dal compositore viennese nei mesi terribili della malattia che lo portò via a soli trentun anni nel 1828, un periodo tuttavia di grande fervore creativo, come testimonia anche la bellezza senza tempo di queste pagine musicali. In particolare, il D 929 riscosse subito un grande successo e oggi è conosciuta anche perché il regista Stanley Kubrick la usò nella colonna sonora del film Barry Lyndon. Il Trio Rigamonti, costituitosi nel 2012, è composto dai fratelli comaschi Miriam, pianista, Mariella, violinista ed Emanuele, violoncellista, formatisi al Conservatorio "Verdi" di Como, dove si sono tutti e tre diplomati con lode, al Conservatorio "Verdi" di Milano e al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano. La rassegna concertistica si concluderà il 15 novembre con il recital della pianista Mariangela Vacatello che proporrà musiche di Chopin e Scriabin. (ANSA).