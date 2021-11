Fotografia, dieci anni scatti di Ghirri per Marazzi a Parigi

(ANSA) - BOLOGNA, 04 NOV - L'Istituto Italiano di Cultura di Parigi presenta per la prima volta in Francia, dal 10 novembre al 21 dicembre, un nucleo inedito di fotografie di Luigi Ghirri realizzate tra gli anni Settanta e Ottanta e conservato per decenni negli archivi dell'azienda di ceramiche emiliana Marazzi, all'interno del percorso 'A Paris pendant Paris Photo', di Paris Photo 2021. 'Luigi Ghirri. Les années Marazzi 1975-1985', a cura di Ilaria Campioli, è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra Istituto Italiano di Cultura, Archivio Luigi Ghirri e Marazzi Group.

In dieci anni Ghirri ha realizzato per Marazzi un importante corpus di opere, quasi del tutto svincolate dai canoni dell'immagine pubblicitaria ed estremamente coerenti con la ricerca artistica e visiva e i temi cari al fotografo: la superficie, l'oggetto comune, il progetto, il paesaggio, la luce come 'genius loci'. La mostra, che si snoda all'interno della sala degli specchi e della quadreria del piano nobile della palazzina settecentesca che ospita l'Istituto, presenta una selezione di 24 fotografie tra quelle realizzate nell'ambito della collaborazione tra l'artista e Marazzi.

'Les années Marazzi 1975-1985' rivela quanto Ghirri abbia utilizzato la ceramica per approfondire temi e riflessioni a lui cari in quegli anni, come la funzione stessa della fotografia, il suo essere strumento per interrogare il mondo, per comprendere la percezione collettiva e condivisa, per analizzare l'architettura, la rappresentazione del paesaggio, l'illusione.

