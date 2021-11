Covid: in E-R 328 nuovi contagi e sei morti

Sono 328 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore. Nel bollettino regionale si contano altri sei morti, otto pazienti in più in terapia intensiva e 18 in meno negli altri reparti Covid. nuovi casi sono stari rilevati con 29.677 tamponi e 130 sono asintomatici, mentre l'età media è 42,7 anni. Tra le province, Bologna segna 68 nuovi positivi più 21 dell'Imolese, Forlì-Cesena 64, Ravenna 46. I guariti sono 253 in più, i casi attivi 7.566 (+69), il 95,5% in isolamento a casa. I decessi sono un 88enne a Parma, una 59enne del Modenese, una 94enne del Bolognese, un 75enne del Ferrarese, una 83enne del Ravennate e una 87enne del Cesenate. In terapia intensiva per Covid ci sono 38 persone, 297 negli altri reparti.