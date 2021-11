4 novembre: a Bologna una bandiera tricolore agli studenti

(ANSA) - BOLOGNA, 04 NOV - Una cerimonia solenne, alla presenza delle autorità e di tanti cittadini, in Piazza Maggiore e la consegna di una bandiera tricolore agli studenti delle scuole medie Lavinia Fontana di Bologna. Anche sotto le Due Torri è stata celebrata la giornata dell'Unità nazionale e dedicata alle Forze armate. Presente anche il prefetto Francesca Ferrandino che, al termine, ha parlato dell' iniziativa dedicata ai più giovani: "E' importante la consegna della bandiera: non è solo una consegna alle giovani generazioni, è anche un impegno per le vecchie e per le istituzioni a essere sempre credibili.

Con questa iniziativa, abbiamo voluto passare il testimone e rimarcare il nostro impegno, quello delle istituzioni, a garantire - ha concluso - una ripartenza con serietà, serenità e determinazione guardando sempre ai bisogni delle persone".

(ANSA).