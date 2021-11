Vaccini: a Bologna falsi appuntamenti per dosi a domicilio

Attenzione alle truffe legate a Covid e vaccini, da parte di sedicenti operatori sanitari. L'appello arriva dall'azienda Usl di Bologna che dice di aver ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini contattati da persone che si spacciavano per operatori sanitari con la proposta di appuntamenti a domicilio per la vaccinazione anti Covid-19. L'Azienda sottolinea di essere "del tutto estranea" a queste attività e ricorda che gli appuntamenti per la vaccinazione a domicilio sono offerti, o direttamente dal medico di medicina generale o su segnalazione del medico di medicina generale all'Azienda. Gli appuntamenti vengono proposti, telefonicamente, dagli stessi infermieri che abitualmente si recano al domicilio che ne fa richiesta.