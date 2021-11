Oltre 3mila biglietti in più per la Rcf Arena e Ligabue

(ANSA) - BOLOGNA, 03 NOV - È stata ampliata la capienza della Rcf Arena di Reggio Emilia - Campovolo che da mesi ormai attende l'inaugurazione, slittata più volte a causa di Covid-19 e lockdown, e che al momento è fissata al 4 giugno 2022 con l'evento live '30 anni in un nuovo giorno' di Luciano Ligabue.

In seguito a verifiche tecniche la commissione ha stabilito che la capienza può essere portata da 100mila a 103.195 spettatori.

Dunque, con l'evento che era già sold out in prevendita da oltre un anno, i fan di Liga potranno approfittare di oltre 3mila biglietti in più che saranno messi in vendita dalle 16 di domani, 4 novembre 2021 (sulle piattaforme ticketone.it e ticketmaster.it). (ANSA).