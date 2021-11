Mostre: in Assemblea E-R la personale di Giorgio Zucchini

(ANSA) - BOLOGNA, 03 NOV - Gli spazi espositivi dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ospitano da venerdì 5 a domenica 28 novembre 'I miei occhi ardevano', titolo con il quale Giorgio Zucchini presenta la sua mostra personale, a cura di Sandro Malossini. Più di settanta opere esposte ripercorrono parte della produzione pittorica dell'artista, dai primi anni Ottanta a oggi, in cui viene fatto uso della tempera diluita.

La mostra è accompagnata da un catalogo, a cura di Sandro Malossini, con le testimonianze di Renato Barilli e di Nanni Menetti, e raccoglie un'antologia critica di tutti i testi dedicati a Giorgio Zucchini, dagli anni Settanta a oggi. La mostra è visitabile con ingresso gratuito, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18; chiuso sabato e festivi. Per accedere è obbligatorio seguire le regole anti-Covid ed essere in possesso del Green pass. (ANSA).