Laura Morante al Comunale di Carpi in 'Io Sarah, io Tosca'

Dopo il debutto, sette mesi fa, in prima nazionale di 'Suite francese', Laura Morante torna il 5 novembre al Teatro Comunale di Carpi, nel modenese, con lo spettacolo 'Io Sarah, io Tosca', dove farà rivivere la leggendaria Sarah Bernhardt (1844-1923), l'attrice francese per la quale Victorien Sardou scrisse 'La Tosca'. In scena anche Chiara Catalano voce e pianoforte per le musiche originali composte da Mimosa Campironi e la regia di Daniele Costantini.

Laura Morante spiega che nel 2020, in piena pandemia, mentre cercava "un testo per uno spettacolo con non più di due attori", Campironi le propose la lettura di una breve opera melologo ispirata alla Bernhardt e al suo rapporto con Sardou e con il personaggio di Tosca. "Quella breve lettura lasciava intravedere una personalità insolita e suggestiva. Avendo vissuto molti anni in Francia, dice l'attrice - avevo sentito parlare spesso di Sarah Bernhardt, adorata da Wilde, ammirata da Proust e da un giovanissimo Freud, che le dedica una pagina del suo diario, prediletta da Hugo, e cordialmente detestata da Cechov".

'Io Sarah, io Tosca' si compone di tre quadri che sono altrettante tappe del rapporto fra la diva e il personaggio Tosca: l'azione si svolge fra il 3 novembre 1887, all'inizio delle prove dello spettacolo, e il 24 novembre, giorno del contestato ma trionfale debutto parigino. Si replica il 6 e il 7. (ANSA).