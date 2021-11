Il pianista Gesualdo Coggi in concerto a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 03 NOV - 'La Waldstein e le trascrizioni lisztiane' è il programma che il pianista frusinate Gesualdo Coggi porta il 4 novembre alle 20.30 alla Sala Marco Biagi di Bologna (via Santo Stefano 119) per la stagione 'Conoscere la Musica - Mario Pellegrini', in sostituzione del previsto recital di Paolo Restani, impossibilitato per motivi familiari.

Allievo di Fausto Di Cesare e Roberto Cappello, un prestigioso terzo posto al Concorso Ferruccio Busoni di Bologna che nel 2009 gli spalancò le porte di una bella carriera concertistica e didattica, Gesualdo Coggi ha sempre alternato gli studi musicali a quelli scientifici, essendosi laureato in Fisica all'Università La Sapienza di Roma. A 36 anni, docente al Conservatorio Arrigo Boito di Parma, l'artista ricorda spesso di essere nipote d'arte, l'omonimo nonno Gesualdo Coggi fu, infatti, un eminente direttore e compositore di musica per banda.

Il programma che Coggi ha scelto per 'Conoscere la Musica' si apre con la celeberrima Sonata N. 21 in do maggiore 'Waldstein' di Beethoven (un vero enigma per gli interpreti - forse non per i pianisti/fisici - per quelle complicate e apparentemente astruse pedalizzazioni) e prosegue con sette trascrizioni di Franz Liszt, rare e meno rare: il Lied 'Adelaide' di Beethoven, tre Lied di Schubert, il 'Miserere' dal Trovatore e la 'Parafrasi' dal Rigoletto di Verdi con l'immortale Quartetto 'Bella figlia dell'amore'. (ANSA).