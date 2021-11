Farmaci senza autorizzazioni sequestrati al Marconi

(ANSA) - BOLOGNA, 03 NOV - Oltre 4.000 prodotti tra antibiotici, antinfiammatori, cortisonici e creme cosmetiche: è la merce sequestrata all'aeroporto Marconi di Bologna dai funzionari delle Dogane e dai militari della Guardi di Finanza, nell'ambito dei controlli per contrastare l'introduzione illegale in Italia di prodotti non sicuri. A trasportare farmaci e cosmetici 'fuorilegge' era un 47enne di origine ghanese e residente a Parma, finora incensurato, che è stato denunciato. I prodotti erano tutti sprovvisti dell'idonea certificazione medico sanitaria e delle prescritte autorizzazioni ministeriali di Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco. (ANSA).