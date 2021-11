Selfie con 'dito medio' davanti a commissariato, denunciata

(ANSA) - BOLOGNA, 02 NOV - Si è scattata un paio di selfie davanti a un'auto della polizia parcheggiata sotto un commissariato: in uno fingeva di colpire la volante con un calcio, in un altro faceva il 'dito medio'. La scena è stata ripresa l'altro pomeriggio dalle telecamere di sorveglianza dello stesso commissariato, il 'Due Torri' di via del Pratello a Bologna, e per la giovane è scattata una denuncia per vilipendio delle istituzioni.

Si tratta di una 25enne pugliese, finora incensurata. La 'bravata', fatta mentre era con alcuni amici, è stata vista in tempo reale dagli agenti addetti al corpo di guardia del commissariato che sono intervenuti e hanno identificato e denunciato la ragazza. (ANSA).