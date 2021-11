Musica:Kevin Zhu,vincitore Paganini 2018 in concerto a Modena

(ANSA) - MODENA, 02 NOV - A una settimana circa del passaggio di testimone del più prestigioso concorso violinistico al mondo, il Premio Paganini di Genova, tra Kevin Zhu, vincitore dell'edizione 2018, e Giuseppe Gibboni, ventenne italiano vincitore dell'ultima edizione, la Gioventù Musicale d'Italia di Modena ospita, il 3 novembre alle 21 al Teatro San Carlo, il talento del ventenne americano di origine cinese.

A tre anni da quell'ambitissimo premio, Kevin Zhu non è più una promessa, essendosi confermato artista maturo e profondo, uno dei violinisti più richiesti sulla scena internazionale. Il tour italiano che l'artista sta compiendo lo vede affiancato a Elisa Tomellini, la pianista scalatrice! Il programma della serata, che il Duo ha già proposto nei giorni scorsi a Genova (dove Zhu ha suonato il celeberrimo "Cannone", il violino Guarnieri del Gesù appartenuto a Paganini) e ai Concerti del Quirinale, è di grande virtuosismo e scatta un'istantanea del mondo violinistico al termine dell'Ottocento: le due grandi sonate proposte, di Franck (Sonata in la maggiore) e Strauss (Sonata in mi bemolle maggiore Op. 18), rappresentano allo stesso tempo la metabolizzazione dei grandi maestri del passato (Schumann, Brahms) e uno slancio verso il fervore creativo e stilistico del primo Novecento.

A completare il programma un omaggio a Niccolò Paganini (6 Variazioni su "Nel cor più non mi sento"; Sonata N. 12 in mi minore; Cantabile MS 109), tra i primi esploratori, dopo Johann Sebastian Bach, delle nuove frontiere espressive e virtuosistiche del violino. Dopo Modena, Kevin Zhu e Elisa Tomellini suoneranno il 4 novembre al Teatro Ristori di Verona.

