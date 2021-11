Ferrara 'capitale' della blue economy, arriva Sealogy

(ANSA) - BOLOGNA, 02 NOV - Si accendono i riflettori su potere, sostenibilità ed economia che ruotano intorno a mari e oceani: Ferrara per tre giorni diventa capitale della 'blue economy' con Sealogy, salone europeo ospitato in Fiera dal 18 al 20 novembre. Al centro ci sarà ampio spazio per la valorizzazione del territorio, con la vallicoltura di Comacchio e la cucina di mare secondo Pellegrino Artusi, ma nelle tre giornate si confronteranno esperti internazionali in materia tra seminari, incontri e anche degustazioni. L'evento, originariamente programmato l'8 marzo 2020, annullato a causa della pandemia, è stato presentato oggi in videoconferenza stampa.

Il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, ha detto la dirigente Eleonora Iacovoni, "ha grosse aspettative su questo evento, perché pone l'Italia al centro di manifestazioni sul settore della blue economy", e "puntiamo che diventi il salone numero uno in Italia ma anche in Europa". Sarà di certo una "vetrina importante per raccontare all'Europa i mestieri antichi frutto di tradizioni e saperi tramandati di generazione in generazione e di tutte le eccellenze della filiera ittica regionale", ha aggiunto l'assessore regionale all'Agricoltura Alessio Mammi. La Regione sarà presente con uno stand, "palco di conoscenza, scambio e incontri che vedranno susseguirsi i più autorevoli testimonial, chef ed esperti del mare". È vera ripartenza per la fiera, ha sottolineato il presidente di Ferrara Fiere Andrea Moretti: "L'Emilia-Romagna si appresta a divenire la regione europea della Blue Economy, aprendo i lavori con un importante appuntamento internazionale destinato a fornire gli orientamenti operativi della programmazione comunitaria 2021/2027 a favore dei settori dell'economia del mare". (ANSA).