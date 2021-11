Da Fabbri a Vissani, weekend stellato per Ferrara Food Festival

(ANSA) - BOLOGNA, 02 NOV - Dal maestro pasticcere Gino Fabbri allo chef Gianfranco Vissani, ma anche il maestro della cucina Igles Corelli e nuove leve come l'ex Masterchef Simone Finetti.

È la parata di stelle in arrivo al Ferrara Food Festival, vetrina delle migliori produzioni dell'enogastronomia italiana in agenda dal 5 al 7 novembre.

Ai fornelli dell'area eventi PalaEstense in piazza Municipio si alterneranno Simone Finetti e Gino Fabbri, ospiti della cooperativa Giulio Bellini, che si esibiranno in uno showcooking esclusivo per il pubblico del festival. Finetti, classe 1989, oltre a Masterchef ha frequentato la scuola di alta cucina Alma di Gualtiero Marchesi. Gino Fabbri, eletto Pasticcere dell'Anno nel 2009, è presidente dell'Associazione maestri pasticceri italiani, oltre ad aver vinto, tra gli altri premi, la Coupe du Monde de la Patisserie nel 2015.

FerraraFoodFestival sarà l'occasione per incontrare e conoscere due giganti della cucina italiana rinomati a livello mondiale che saranno premiati nell'ambito della kermesse: Igles Corelli, maestro della Cucina Italiana, che ad Argenta (Ferrara) deve i suoi natali e dove ha mosso i primi passi nel mondo della ristorazione, riceverà il Premio Diamante Estense. Lo chef Gianfranco Vissani riceverà invece il Premio Ambasciatore del Gusto 2021.

Al festival in programma una lectio del critico gastronomico Edoardo Raspelli, e la chiusura affidata alla coppia Andrea Mainardi e Federico Fusca. (ANSA).