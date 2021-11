Cede tetto casa, uomo intrappolato tutta la notte ma illeso

Il tetto della sua abitazione ha ceduto lasciandolo miracolosamente illeso ma intrappolato per tutta la notte sotto travi e macerie. È accaduto la notte scorsa a Copparo nel Ferrarese. Intorno a mezzanotte è crollata una porzione del tetto di una casa. L'unico abitante, un 60enne, è rimasto bloccato sotto le macerie. È riuscito a liberarsi solo questa mattina, con la luce, e a chiamare i soccorsi. Sono intervenuti i carabinieri di Copparo e i vigili del fuoco che a metà mattinata hanno terminato il loro intervento dichiarando inagibile sia la proprietà interessata dal crollo, sia una parte dell'abitazione confinante. La scorsa notte c'era parecchio vento ma le cause del cedimento non sono ancora note.