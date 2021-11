Ferisce con un coltello due persone in centro a Piacenza

(ANSA) - PIACENZA, 01 NOV - Un uomo di 32 anni è stato arrestato questa notte dopo aver seminato il panico a Piacenza, in pieno centro storico, impugnando un coltello in mezzo alla strada, ferendo due persone. Ne dà notizia il quotidiano online ilPiacenza.it.

Quando l'uomo è stato fermato stava gridando 'Allah akbar', ma si escludono motivazioni o legami con gruppi terroristici: l'arrestato è infatti ben noto alle forze dell'ordine cittadine, e già in passato si è reso più volte protagonista di gesti che sono stati sanzionati.

L'uomo, di origine egiziana, introno alle 2, ha ferito con una coltellata un netturbino e lo ha mandato all'ospedale. Anche un agente della questura è rimasto ferito nella colluttazione mentre, insieme ai colleghi delle volanti, tentava di disarmarlo.

L'uomo, pregiudicato e senza fissa dimora, ora si trova in carcere. (ANSA).