Ex insegnante uccisa: mercoledì incarichi autopsia e stub

(ANSA) - BOLOGNA, 01 NOV - Il pm Antonello Gustapane, titolare del fascicolo sull'omicidio di Natalia Chinni, insegnante in pensione di 72 anni trovata morta venerdì sera a Gaggio Montano (Bologna), affiderà mercoledì gli incarichi ai consulenti per l'autopsia e l'esame dello 'stub'.

Dall'accertamento medico legale si cercano risposte per conoscere le cause della morte dell'anziana e sull'arma del delitto, apparentemente un fucile, non ritrovato. Lo 'stub' è invece l'esame per rilevare residui da sparo sul sospettato.

Per l'omicidio, aggravato dai futili motivi, è indagato a piede libero un vicino della vittima, che è stato perquisito e interrogato e ha negato il proprio coinvolgimento. Il suo difensore, l'avvocato Franco Oliva, può nominare consulenti di parte in vista degli accertamenti tecnici. (ANSA).