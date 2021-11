Covid: in E-R somministrate quasi 140mila terze dosi

(ANSA) - BOLOGNA, 01 NOV - Sono quasi 140mila le terze dosi di vaccino somministrate in Emilia-Romagna. Lo ha detto l'assessore alla sanità Raffaele Donini, in un'intervista al Tgr Rai.

"Siamo partiti bene - ha detto - con quasi 140mila già somministrate agli over 80, a coloro che dopo 60 anni hanno avuto seconda dose da almeno sei mesi, ai medici e al personale sanitario. Abbiamo fatto quasi il 9% delle terze dosi somministrate in Italia, mentre la popolazione della Regione è poco sopra al 7%".

Nonostante alcuni ospedali stiano ampliando i posti letto Covid, Donini ha detto che la situazione è sotto controllo.

"L'anno scorso - dice - registravamo in questi giorni quasi duemila casi al giorno con una percentuale di ospedalizzazione del 5-6%. Oggi abbiamo 300/400 casi, con tasso di ricoveri del 2/3%. Organizzarsi, da parte delle aziende sanitarie del territorio, fa sempre bene, ma la situazione ospedaliera è ancora sotto controllo, attorno al 3% nei reparti Covid e in terapia intensiva". (ANSA).