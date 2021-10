Atletica: festa a Bologna per l'arrivo della maratona

(ANSA) - BOLOGNA, 31 OTT - Rinviata a causa della pandemia, Bologna ha finalmente accolto la prima edizione della sua maratona: circa 4mila runner, infatti, hanno dato vita alla gara, che si è arricchita anche di una prova più breve (la 30 km dei portici) e di una non competitiva di sei km. L'1 marzo 2020 la maratona di Bologna fu uno dei primi eventi in assoluto ad essere annullati a causa dell'emergenza Covid.

A fare gli onori di casa è stato Gianni Morandi, che è tornato a correre dopo l'incidente domestico di alcuni mesi fa che gli aveva ustionato una mano. Il cantante si è cimentato nella 6 km insieme alla medaglia di bronzo alle paralimpiadi di Tokyo Veronica Yoko Plebani. I due hanno cantato assieme all'arrivo.

La vittoria è andata a Marco Menegardi che ha chiuso in 2 ore, 34 minuti e 31 secondi davanti a David Colgan e Paolo Natali. Fra le donne ha vinto invece Federica Moroni (2.53.05).

Soddisfatti gli organizzatori per questa prima maratona che ha coinvolto nell'organizzazione 900 volontari. Il prossimo appuntamento è fissato fra poco più di quattro mesi: la maratona di Bologna tornerà infatti il 6 marzo 2022. (ANSA).