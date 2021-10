I Black Country, New Road al debutto in Italia

Definiti la next big thing della scena anglo-irlandese, arrivano al Teatro Duse di Bologna i Black Country, New Road nell'ambito dell'Express Festival organizzato dal Locomotiv Club. La giovane band inglese capitanata da Isaac Wood si esibirà per la prima volta in Italia l'1 novembre alle 21.30, dopo che gli eventi estivi a Bologna, Milano e Torino erano stati annullati a causa delle restrizioni per la pandemia.

L'ensemble è composto da sette elementi - voce, due chitarre, basso, tastiera, violino, sax e batteria - e si inserisce sul versante più intellettuale della florida scena post-punk d'oltremanica, che negli ultimi anni ha già visto esplodere band come Fontaines D.C. e Idles. Rispetto a questi ultimi, Wood e soci propongono atmosfere più riflessive, che flirtano tanto col jazz quanto con l'emo anni '90, primi fra tutti gli Slint.

L'album For The First Time era uscito a febbraio 2021 via Ninja Tune, ottenendo recensioni lusinghiere su testate prestigiose come il New York Times e il The Guardian e candidandosi a una forte presenza nelle classifiche di qualità di fine anno. Ma la band si era fatta notare già nel 2019, anno di uscita dei primi due singoli Athen's, France e Sunglasses, con una serie di esplosive esibizioni live al pub The Windmill di Brixton, a Londra, insieme a band come Squid e black midi.

Gli endorsement di prestigio ricevuti da Kim Gordon dei Sonic Youth ed Ed O'Brien dei Radiohead hanno fatto il resto, portando la band ad esibirsi in festival importanti come il Primavera di Barcellona e il Glastonbury dell'omonima cittadina nei pressi di Bristol. La band proporrà al pubblico bolognese, oltre ai pezzi del primo album, anche il nuovo singolo di recente pubblicazione, sempre su Ninja Tune, Chaos Space Marine, di nuovo in perfetto equilibrio tra un'esplosiva energia punk e una ricerca sonora molto raffinata. (ANSA).