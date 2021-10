Cacciatori sparano a lepre ma colpiscono due agricoltori

Hanno cercato di sparare a una lepre ma hanno ferito due lavoratori agricoli. L'incidente di caccia-infortunio sul lavoro è successo questa mattina al confine tra le province di Mantova e di Modena, più precisamente nelle campagne al confine tra Malcantone, frazione di Sermide-Felonica in provincia di Mantova, e San Martino in Spino, frazione del Comune di Mirandola, in territorio modenese.

Due cacciatori che stavano mirando ad una lepre hanno colpito per sbaglio due operai agricoli di una vicina azienda. I due, di 55 e 57 anni, colpiti al volto e al braccio, sono stati trasportati all'ospedale Poma di Mantova. Le loro condizioni non destano preoccupazioni.

I due cacciatori si trovavano in territorio modenese ma, mirando ad un lepre, hanno colpito con proiettili a pallini i due operai che si trovavano in un'azienda già nel Mantovano. Per primi sono intervenuti i carabinieri di Gonzaga che poi hanno lasciato il campo per le indagini ai colleghi modenesi.