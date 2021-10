La Regione: 'Procedere con terza dose per tutti gli over 60

Procedere con le terze dose per tutti gli over 60, senza distinzioni, organizzando modalità e tempistiche di prenotazione. E' l'indicazione che la Regione Emilia-Romagna, con l'assessorato alla Sanità, ha trasmesso a tutte le aziende sanitarie regionali. Via libera anche alla terza anche per tutto il personale sanitario, anche in questo caso senza distinzione di età di attività.

Resta sempre valido il criterio di una attesa di almeno sei mesi dalla somministrazione della seconda dose e la precedenza a chi ha completato da più tempo il ciclo vaccinale.

"In Emilia-Romagna il sistema delle vaccinazioni non si è mai fermato - dice l'assessore alle Politiche per la salute, Raffale Donini- e mentre continua l'attività di persuasione sugli indecisi, con la comunicazione e la sensibilizzazione da una parte e la facilitazione all'accesso al vaccino dall'altra, abbiamo anche già somministrato oltre 120mila terze dosi alle persone più a rischio, garantendo loro la copertura necessaria".

A Bologna l'Ausl apre le prenotazioni da martedì 2 novembre.

