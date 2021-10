Salvati oltre duemila pesci nel canale di Reno nel Bolognese

La polizia locale della Città Metropolitana di Bologna ha portato in salvo 40 carpe comuni e altri duemila pesci di acqua dolce, come cavedani, barbe e alborelle, nella deviazione del canale di Reno a Casalecchio, che era stato svuotato per lavori di pulizia. Alcuni residenti in zona, vedendo i pesci boccheggiare per mancanza di acqua, hanno chiamato la polizia locale che, insieme ai volontari della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquea (Fipsas) hanno recuperato i pesci usando reti, guadini e un elettrostorditore. Tutti gli esemplari sono stati liberati nuovamente in acqua, dove si raggiungono i 50 metri di profondità, dopo la chiusa del fiume Reno.