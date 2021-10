"Non so che viso avesse.." 80 caricaturisti ritraggono Guccini

'Non so che viso avesse...' è il nome della mostra che vede Francesco Guccini ritratto da 80 caricaturisti provenienti da tutto il mondo e che inaugurerà giovedì 4 novembre alle 17:30, alla presenza dello stesso Guccini, alla Biblioteca Comunale di Porretta Terme (Bologna), dove rimarrà fino al 26 novembre.

L'esposizione è stata curata da Gianandrea Bianchi, patron di World Humor Awards, Guido De Maria, regista, autore televisivo e vignettista, e Leonardo Cannistrà, terzo classificato nel 2020 al 'World Humor Awards e grande fan di Guccini, cui ha dedicato numerosi disegni, tra cui quello scelto come locandina dell'evento. La mostra, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Alto Reno Terme e il contributo della Regione Emilia-Romagna, vede esposte oltre 80 caricature realizzate da artisti provenienti da tutti i continenti che, su invito di Cannistrà, a loro modo hanno raffigurato Guccini. Il celebre autore di canzoni come Auschwitz ed Eskimo, ora apprezzato scrittore che risiede a pochi chilometri da Porretta, a Pavana, a cavallo tra l'Emilia e la Toscana, viene interpretato dalla divertita lente deformante di tanti caricaturisti italiani e stranieri, che lo rappresentano ognuno con il proprio stile e la propria personalità. "Non so che viso avesse", incipit della famosa canzone 'La locomotiva' e titolo di un libro di Guccini del 2010, è una delle mostre itineranti realizzate dalla manifestazione umoristica internazionale World Humor Awards, giunta alla sesta edizione. (ANSA).