Danza: Open di Daniel Ezralow al debutto a Parma

(ANSA) - PARMA, 29 OTT - Open, lo spettacolo di Daniel Ezralow più volte rimandato a causa della pandemia, arriva al Teatro Regio di Parma, nell'ambito di ParmaDanza, domenica 5 dicembre alle 20.30. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data. Scritto a quattro mani da Ezralow e dalla moglie Arabella Holzbog, Open è un patchwork di piccole storie.

Numeri a effetto, multimedialità, ironia e umorismo sono gli ingredienti di uno spettacolo che, sulle musiche di Bach, Beethoven, Chopin e Rossini, intreccia fantasia ed emozione all'insegna del puro intrattenimento.

Un inno alla libertà creativa, al ciclo della vita, al rispetto dell'ambiente "un antidoto alla complicazione della vita", dichiara lo stesso Ezralow, che proporrà rivisitati anche celebri coreografie da lui create. "In Open c'è il contrasto tra città e natura, laddove solo quest'ultima può liberare l'uomo dalla frenesia. Ritengo che oggi i più giovani siano cresciuti con nuovi valori che noi non avevamo, come il rispetto per la natura e l'ecologia".

In scena quattro pannelli per altrettanti quadri visivi e vignette in movimento con i quali dialogano e giocano gli otto ballerini della compagnia americana che nelle sequenze di gruppo così come negli assoli coniugano il linguaggio neoclassico e la modern dance. (ANSA).