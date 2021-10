Covid: ricoveri stabili, ma nuovi casi sopra 400 in E-R

Ricoveri stabili ma crescono i nuovi casi giornalieri di coronavirus in Emilia-Romagna, superando di nuovo quota 400 (428), su 27.561 tamponi, con 131 asintomatici. L'età media dei nuovi positivi è 47,5 anni, 117 sono stati rilevati a Bologna, seguita da Ravenna e Forlì (entrambe con 48 casi). I guariti sono 670 in più, i casi attivi 246 in meno per un totale di 7.683, il 96% in isolamento a casa.

Quattro i morti: uno nella provincia di Parma (una donna di 97 anni); uno in provincia di Bologna (una donna di 80 anni); uno nella provincia di Ferrara (un uomo di 91 anni) e uno nella provincia di Forlì-Cesena (una donna 89 anni, deceduta nel Cesenate). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 32 (+1 rispetto a ieri), 282 quelli negli altri reparti Covid (-1).