Aggressione con machete, due fermi per tentato omicidio

La squadra mobile della Questura di Bologna ha eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura, per tentato omicidio aggravato dalla premeditazione in concorso e porto abusivo di oggetti atti a offendere nei confronti di un 42enne e di un 39enne di origine tunisina, che hanno aggredito un 42enne marocchino con un machete.

Secondo gli accertamenti, coordinati dal procuratore aggiunto Morena Plazzi, i due, venerdì pomeriggio, hanno dato appuntamento alla vittima davanti a un bar di via di Corticella.

Probabilmente, un incontro per alcune questioni legate allo spaccio di droga. Dopo qualche scambio tra i tre, tutti con precedenti, il 42enne ha immobilizzato la vittima mentre il 39enne lo ha colpito con un machete, ferendolo al collo e ad una spalla. Il 42enne ferito si è rifugiato nel bagno del locale, mentre i due sono scappati verso via dell'Arcoveggio. E' stato il 118, che ha accompagnato l'uomo all'Ospedale Maggiore per le medicazioni (per lui 15 giorni di prognosi), a chiamare la polizia che ha avviato la indagini. Grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli investigatori hanno riconosciuto uno degli aggressori e lo hanno intercettato in via dello Scalo scoprendo che lui, e l'altro, dividevano lo stesso appartamento. All'interno, sono stati rinvenuti gli abiti, indossati il giorno dell'aggressione, macchiati di sangue. Nonostante i due abbiano fornito indicazioni sull'arma, hanno detto agli agenti di averla abbandonata in un cespuglio durante la fuga, la lama non è stata trovata.