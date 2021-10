Ragazzo aggredito con calci e bastonate da coetanei a Modena

Pugni, calci e bastonate tra giovani non ancora maggiorenni nel pomeriggio di ieri, intorno alle 14, a Modena. Come testimoniano i video ripresi con gli smartphone da alcuni testimoni, l'episodio ha coinvolto una ventina di persone, di fronte a un istituto di formazione al lavoro. Più nello specifico, sarebbe stato un ragazzo ad essere aggredito inizialmente da un gruppo di altri giovanissimi, poi altri si sarebbero uniti alla rissa.

Ignoti, al momento, i motivi all'origine dell'accaduto.

All'arrivo della Polizia la gran parte dei coinvolti si era già allontanata. A quanto trapela, tre giovani di età comprese tra 16 e 17 anni avrebbero riportato prognosi intorno alla decina di giorni. La polizia sta indagando per identificare e rintracciare tutti i responsabili, anche sulla base dei video che sono stati realizzati.