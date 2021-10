Poiana cade e si ferisce, soccorsa dai carabinieri

(ANSA) - BOLOGNA, 28 OTT - I carabinieri di Castiglione dei Pepoli, nel Bolognese, hanno salvato una poiana trovata ferita ieri pomeriggio in un'area boschiva vicino a Camugnano, dove il rapace era caduto senza più riuscire a spiccare il volo a causa della rottura di un'ala. Le operazioni di soccorso sono state difficili, a causa della paura della stessa poiana, che per evitare la cattura era entrata in una boscaglia attraversata da un torrente. Nonostante le condizioni impervie, i militari hanno raggiunto il rapace che è stato poi affidato per le cure al personale del Centro tutela e ricerca fauna esotica e selvatica di Monte Adone. (ANSA).