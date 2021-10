Nuova opera De Pisis a Gallerie arte moderna Ferrara

(ANSA) - FERRARA, 28 OTT - Una nuova opera entra ad arricchire le collezioni delle Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara: si tratta del dipinto di Filippo de Pisis, 'Natura morta marina con peperoni, una melanzana e una conchiglia'.

La tavola è stata acquisita nel marzo 2021 dal Ministero della Cultura su proposta dell'Ufficio Esportazione di Venezia per le Gallerie dell'Accademia e concessa in deposito al museo ferrarese.

L'arrivo del dipinto a Ferrara - spiega la Fondazione Ferrara Arte - costituisce un eccezionale accrescimento del già cospicuo fondo depisisiano delle raccolte estensi, che conta complessivamente oltre 250 tra dipinti, disegni e litografie, e si pone come segno tangibile della sensibilità e dell'attenzione del Ministero nei confronti dei musei civici italiani.

L'opera, eseguita nel 1946 durante un soggiorno di De Pisis a Venezia, è una delle sue più intense e liriche nature morte marine e documenta il personalissimo stile pittorico maturo, caratterizzato da una scrittura fatta di tocchi rapidi di pennello, ariosa, delicata, rarefatta. (ANSA).