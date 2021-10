Covid: 391 nuovi casi di positività in E-R, sei decessi

Sono 391 - 431.067 da inizio epidemia - i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Emilia-Romagna nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 30.365 tamponi eseguiti. Sul territorio in testa, con 68 contagi, la provincia di Modena seguita da Rimini (58), Bologna (56), Ravenna (36), Cesena e Imola (entrambe con 32), Parma (29), Reggio Emila e Forlì (26 ciascuna) e infine Piacenza e Ferrara (14 ciascuna). Da ieri crescono di 818 unità le persone guarite - il computo totale sale a quota 409.554 - mentre i casi attivi, cioè i malati effettivi, calano di 433 unità arrivando a 7.930: di questi, in isolamento a casa, sono complessivamente 7.616 (-432 rispetto a ieri ), il 96 % del totale dei casi attivi.

In calo di tre unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che si attestano a 31 mentre crescono di due unità a quota 283 quelli ricoverati in altri reparti Covid. Da ieri si registrano sei decessi: quello di una donna di 86 anni in provincia di Parma; di una donna di 79 anni in provincia di Bologna, di un uomo di 86 anni in provincia di Ferrara , di un uomo di 93 anni in provincia di Ravenna e di un uomo e di una donna, entrambi di 88 anni, in provincia di Forl'-Cesena.

Quanto alla campagna vaccinale, nel primo pomeriggio, erano state somministrate complessivamente 6.836.853 dosi: sul totale sono 3.459.523 le persone che hanno completato il ciclo.