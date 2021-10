A Ferrara scoperta la sauna del Duca, risale a fine 1400

(ANSA) - BOLOGNA, 27 OTT - I lavori post sisma a Palazzo dei Diamanti a Ferrara, hanno svelato la cosiddetta 'sauna del Duca'. Nelle scorse settimane gli archeologi hanno individuato, scavando a bassa quota alla sinistra dello storico ingresso, una vasca con seduta, schienale e fori per l'acqua. L'opera è stata identificata come 'sauna' del periodo estense, indicativamente databile fine 1400 e ne è in corso il restauro.

"Ci aspettavamo questo ritrovamento - ha spiegato l'archeologa responsabile della tutela di Ferrara, Chiara Guarnieri - a seguito delle indagini che abbiamo realizzato nei mesi scorsi, infatti, avevamo ipotizzato la presenza di antichi 'bagni' in questa ala di palazzo Diamanti. Si tratta di una vasca in marmo, ben conservata, che serviva per le abluzioni.

Anche in molte fonti si parla del gusto del bagno degli Estensi". Il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, ha detto che "il pubblico potrà ammirarla non appena i lavori saranno terminati, a fine estate 2022. L'inaugurazione è prevista a settembre del prossimo anno". (ANSA).