A Bologna nuovo volto per l'orto botanico dell'Università

(ANSA) - BOLOGNA, 27 OTT - Uno spazio verde rinnovato nel cuore di Bologna per scoprire e riscoprire i segreti del mondo vegetale, il ruolo centrale delle piante per la vita sul pianeta e le strategie per la loro conservazione: è il nuovo volto dell'Orto Botanico ed Erbario dell'Università di Bologna. È partito il bando di gara per la riqualificazione dell'area: previsto un intervento da circa 700mila euro, reso possibile anche grazie alla raccolta fondi che ha coinvolto tanti cittadini e che è stata promossa dall'ateneo in collaborazione con Comune e QN - Il Resto del Carlino, col supporto di Intesa Sanpaolo.

Le collezioni saranno riallestite partendo dalla collina esistente fino a raggiungere le mura cittadine, seguendo un progetto di riqualificazione ideato in collaborazione con il sistema museale di ateneo e il dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali, con l'obiettivo di migliorare il percorso museale-espositivo e didattico-scientifico.

L'Orto Botanico sarà organizzato in due zone distinte ma in continuità tra loro, assecondando gli slarghi, le radure e le strutture presenti: un nuovo percorso che permetterà di esplorare il mondo vegetale partendo prima dalla metà del mondo abitata dall'uomo, per arrivare poi alla seconda metà destinata invece alla natura. Previsti lavori per migliorare l'accessibilità all'Orto, alla Palazzina e Giardino Collamarini, e alla Palazzina Bentivoglio. (ANSA).