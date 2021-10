Pugilato 'Hall of Fame Italia',ecco Loi, Stecca e Cammarelle

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Il 30 ottobre serata di gala nell'ex Chiesa San Giacomo Apostolo (Musei San Domenico) a Forlì, per la terza edizione della Hall of Fame Italia, manifestazione ideata e organizzata dal quotidiano online boxeringweb.net che quest'anno avrà come partner il Comune di Forlì.

Per l'edizione 2021, il Comitato Direttivo della manifestazione ha deciso di inserire nella Hall of Fame Italia del pugilato Duilio Loi (campione mondiale superleggeri), Loris Stecca (campione mondiale supergallo), Patrizio Sumbu Kalambay (campione mondiale medi), Massimiliano Duran (campione mondiale massimi leggeri), Roberto Cammarelle (oro olimpico nei supermassimi).

Tra i Pionieri il riconoscimento andrà a Cleto Locatelli (campione europeo leggeri). (ANSA).