Halloween: in E-R tra foreste, castelli e zucche magiche

(ANSA) - BOLOGNA, 26 OTT - Un'escursione in notturna in una foresta allagata del ravennate, ascoltare i racconti di vampiri e streghe a lume di candela in un castello nel Parmense o partecipare alla cena con delitto in un maniero del Piacentino e molte altre iniziative in tutta la regione. L'Emilia-Romagna festeggia Halloween con un ricco cartelloni di eventi.

Il circuito dei Castelli del Ducato fra Parma e Piacenza, e tanti altri luoghi tra manieri e rocche, propongono programmi e iniziative 'terrificanti' fra percorsi notturni, incontri con personaggi bizzarri, fantasmi e streghe.

Particolarmente coinvolgenti le escursioni organizzate nella natura. Da Ravenna a Rimini passando per Ferrara, nei boschi del Delta del Po, fino ai rifugi dell'Appennino, dalle oasi ai parchi più originali - come la Casa delle Farfalle di Cervia (Ravenna) - tante sono le proposte, prevalentemente in notturna, per trascorrere una Feste delle Streghe all'aria aperta, tra i rumori della notte e le atmosfere più suggestive.

In Riviera aperti anche i parchi divertimento, organizzati per il weekend di Halloween con giornate all'insegna di brivido e feste in maschera. Infine si festeggia nelle piazze di ogni città e paese, tra animazione, iniziative e l'immancabile gioco: "Dolcetto o scherzetto?" per le strade. Dappertutto si invita il pubblico a presentarsi con un travestimento a tema.

Anche a Fico, il parco agroalimentare di Bologna, si festeggia Halloween: con una sfilata in maschera con mostri, vampiri e streghe per divertire bambini e adulti. La 'Zombie walk' è in programma domenica pomeriggio. Ma protagonista sarà ovviamente il cibo, con i ristoratori che presenteranno dei menù speciali e dei piatti rivisitati in tema horror, tenendo comunque al centro le tradizioni culinarie italiane da Nord a Sud. (ANSA).