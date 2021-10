Fotografia: online il nuovo archivio 'Bologna fotografata'

(ANSA) - BOLOGNA, 26 OTT - Si aggiunge un tassello al lavoro pluridecennale della Cineteca di Bologna sulla memoria della città attraverso la fotografia: è online il nuovo archivio di 'Bologna fotografata', raccolta d'immagini del capoluogo emiliano catalogate, digitalizzate e facilmente accessibili, costruito a partire dalle collezioni fotografiche della Cineteca di Bologna, che oggi conta due milioni di scatti. Un archivio pubblico che si è è arricchito via via ed è ora a disposizione di cittadini, studiosi, ricercatori, professionisti, studenti e curiosi.

Un portale - presentato oggi - accessibile attraverso un database aperto che comprenderà un Alfabeto Fotografico con temi iconografici differenti e un Alfabeto Sentimentale che condurrà gli utenti attraverso letture trasversali delle immagini composte da fotografie istituzionali e amatoriali, scatti professionali e realizzati da dilettanti, momenti rilevanti della vita della città e momenti quotidiani, ludici, intimi.

E sempre oggi, alla Biblioteca Salaborsa, è stata inaugurata una mostra con una selezione di fotografie - una piccola parte delle 20.000 che si troveranno sul portale - cui si aggiungono, sempre in mostra, gli 'Archi d'ombra', scatti realizzati per il Comune di Bologna nell'ambito del corso di alta formazione della Cineteca di Bologna in Tecniche di reportage foto e video, e le fototessere dello Studio Camera, il primo studio fotografico che offrì a Bologna la possibilità di ottenere un ritratto a un prezzo contenuto. (ANSA).