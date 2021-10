Covid: in E-R ricoveri stabili e altri cinque morti

Ricoveri stabili di pazienti Covid-19 in Emilia-Romagna e altri cinque decessi. È quanto emerge dal bollettino della Regione sul coronavirus. I nuovi contagi sono 273 su quasi 30mila tamponi delle ultime 24 ore: Bologna in testa con 93 nuovi casi (più 2 del circondario Imolese), seguita da Ravenna (37) e Rimini (33). Ad oggi i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 34 (+2 rispetto a ieri); 284 quelli negli altri reparti Covid (-3).

Le cinque vittime sono una 83enne nel Parmense, un 75enne del Reggiano, un 79enne e un 82enne in provincia di Forlì-Cesena, un 79enne a Rimini. Dall'inizio della pandemia i morti in Emilia-Romagna sono 13.564.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 686 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 407.741. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 9.066 (-418). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono il 96,5%.