All'asta forma di Parmigiano Reggiano stagionata 21 anni

Sarà messa all'asta, da domani al 6 novembre sul sito Internet della casa d'aste londinese Givergy, una forma di Parmigiano Reggiano di 21 anni, uno dei formaggi più stagionati al mondo. Il ricavato - spiega il Consorzio - sarà interamente devoluto in beneficenza.

"Il Parmigiano Reggiano di 21 anni - viene spiegato in una nota - è talmente raro che è difficile fare previsioni sulle sue caratteristiche organolettiche; tuttavia, si può ipotizzare un colore ambrato con un intenso profumo tostato. L'analisi aromatica dovrebbe evidenziare le tipiche note di cuoio, sottobosco, tartufo e affumicato".

La forma che verrà battuta all'asta ha visto la luce nel mese di aprile del 2000 dalla Latteria Sociale di Tabiano, nel Reggiano, ai tempi guidata dal defunto Erio Bertani che, dopo averla acquistata, l'aveva conservata nel proprio magazzino fino al 2018, quando la moglie e i figli hanno deciso di donarla in beneficenza in sua memoria. Il ricavato dell'asta verrà donato a due progetti di solidarietà promossi dall'associazione 'Aiutiamo il mondo' di Padre Marco Canovi protagonista di diverse attività umanitarie in Uganda e 'Mama Sofia', fondata da Zakaria Seddiki moglie del compianto ambasciatore in Congo, Luca Attanasio. La forma sarà in mostra all'International Cheese Festival e al World Cheese Awards che si terrà a Oviedo, in Spagna, dal 3 al 6 novembre 2021.